Meteo, il caldo non lascia la Liguria: a Genova è bollino rosso

GENOVA - Proseguono le giornate roventi in Liguria. L'ondata di caldo che ha colpito in questi giorni la nostra regione va avanti. Per oggi giovedì 25 luglio e domani veberdì 26 luglio il ministero della salute ha emesso il bollino rosso. Si tratta del più alto livello di allerta.

I valori superiori ai 35 gradi sulla costa mentre, nelle valli interne, si hanno locali picchi intorno ai 38-39 gradi. Alte anche le temperature minime. Nelle città capoluogo di provincia, Genova ha viaggiato tra 26.7 (minima regionale assoluta più elevata) e 28.4, Savona tra 25.4 e 26.2, Imperia tra 24.7 e 27.3 e La Spezia tra 25.5 e 27.9. Allargando lo sguardo all’intera si segnalano i 26.4 di Cipressa (Imperia), i 25.8 di Sciarborasca (Genova), i 26.1 di Alassio (Savona), i 25.4 di Corniolo (La Spezia).

Il caldo inizierà lentamente ad attenuarsi da domani, venerdì 26 luglio: l'approssimarsi di una profonda saccatura atlantica determinerà, infatti, un progressivo arretramento dell'anticiclone con conseguente parziale calo delle temperature, accompagnato tuttavia da valori di umidità in rialzo. Avremo, dunque, condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo su tutta la regione almeno fino al pomeriggio.

Per sabato 27 luglio è attesa un’ulteriore attenuazione del disagio per caldo seppur con elevati tassi di umidità e conseguente sensazione di afa. Inoltre, dalla serata, sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco, che preannunceranno un peggioramento più diffuso per la giornata di domenica 28.