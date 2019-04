Meteo, ancora maltempo in Liguria. Domani in arrivo una nuova perturbazione

GENOVA - E' stato l'entroterra savonese il bacino a raccogliere il maggior numero di precipitazioni in questa giornata di allerta.

Il record assoluto nelle ultime 24 ore spetta alla zona di Urbe e Vara Superiore con 107 millimetri caduti, 88 i millimetri segnalati invece a Stella San Giustina, 87 a Mallare in val Bormida.

Nello spezzino quasi 55 millimetri sono caduti nella zona di Cuccarello ai confini con la Toscana. Il picco registrato in provincia di Genova è invece a Torriglia con 33,4 millimetri.

L'allerta gialla termina alle 21 di oggi in Valle Stura ed entroterra Savonese compresa la Val Bormida mentre termina alle 24 da Noli a Sarzana comprese le valli Trebbia, Scrivia e D'Aveto.

Per domani, secondo le previsioni di Arpal , è attesa una residua instabilità nelle prime ore con possibili rovesci in particolare su Centro-Levante. Dalla tarda mattinata l'arrivo di una nuova perturbazione determina piogge diffuse e locali rovesci o temporali in particolare su Centro-Ponente. Graduale attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite in particolare sugli estremi della regione.