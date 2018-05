Mercoledì sera a Viaggio in Liguria il Lago Val Noci, stalle e lama

SAVIGNONE - Ci sarà spazio anche per la visione dei lama nella prima puntata del mese di maggio del format Viaggio in Liguria, la trasmissione di Primocanale in onda ogni mercoledì sera dedicata al territorio e all'enogastronomia. Appuntamento alle 21 sul canale 10 del digitale terrreste e fuori regione in streaming su primocanale.it.

Protagonisti della serata saranno molti personaggi che in Vallescrivia vivono di terra, agricoltura e allevamento. Innumerevoli racconti di giovani con la volontà di costruirsi un mestiere in mezzo al verde, splendidi panorami lungo il lago Val Noci di Montoggio, ma anche le cronache di chi fatica ogni giorno per tenere in ordine i versanti. Tutto in compagnia del cucinosofo Sergio Rossi.

Secondo evento di maggio, per Viaggio in Liguria, sarà quello della prossima settimana ad Albissola Marina.