Mercato Sampdoria, un altro Zapata per il futuro

GENOVA - Alla Samp potremmo vedere ancora quella maglia con la scritta Zapata.

Nessuna illusione però Duvan dall'Atalanta non si muove, ma dalla Lombardia potrebbe arrivare suo cugino Cristian.

Altro ruolo, altro profilo, il difensore rossonero, 33 anni a settembre, è in scadenza con il Milan e sarebbe finito nella lista dei desideri di Eusebio Di Francesco. La difesa della Samp ha bisogno di freschezza ma anche di esperienza e lui potebbe garantire senza dubbio la seconda con i suoi quasi 15 anni di esperienza in serie A. Centrale ma all'occorrenza anche terzino destro, Zapata sarebbe la prima torre in difesa di Audero. Su di lui c'è anche il Bologna di Mihajlovic.

Sempre per la difesa c'è l'idea Bani del Chievo, mentre come profilo giovane interessa Mohammed Kudus, centrocampista ghanese classe 2000 del Nordsjaelland.

Sul fronte offensivo invece si complica la pista per il colombiano Jan Hurtado in forza agli argentini del Club de Gimnasia, visto che la sua attuale società non è intenzionata a rispettare il patto con gli agenti per liberarlo a 5 milioni: adesso la richiesta è di 10 milioni e la Samp non vuole partecipare ad aste. Sempre per l'attacco, sulla base delle richieste del nuovo tecnico, attenzione a Simone Verdi in uscita dal Napoli e a Gregoire Defrel tornato alla Roma dopo il prestito. Se i giallorossi ridimensionano le richieste si potrebbe fare.