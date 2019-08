Mercato, la Sampdoria corre ai ripari. Società: il destino negli ultimi dieci giorni di settembre

GENOVA - Dopo l’esordio choc con la Lazio, la dirigenza della Sampdoria cerca di correre ai ripari per mettere a disposizione di Di Francesco i rinforzi necessari per attuare il suo 4-3-3. Dopo gli inserimenti di Sassuolo e Cagliari, è ripartita la trattativa con la Roma per Defrel, che ha espresso la volontà di tornare a Genova: questo potrebbe agevolare la Samp rispetto alla concorrenza e l’operazione potrebbe concludersi sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio a tredici milioni.

A meno di clamorosi colpi di scena su Simone Verdi, le alternative in circolazione sono sempre le stesse, con Vignato del Chievo del Chievo in pole position. Dal Portogallo rimbalza l’interessamento della società blucerchiata per Francisco Trincao, classe ’99, esterno offensivo del Braga. Un altro elemento di prospettiva, però, non certo in grado di far compiere subito il salto di qualità alla squadra mentre Di Francesco domenica sera aveva dichiarato a chiare lettere di non poter affrontare il campionato con giovani in maturazione.

Smentito invece il contatto con la Fiorentina per Benassi, ma un centrocampista di livello servirebbe come il pane perché il vuoto lasciato da Praet non risulta colmato da né Thorsby né da Leris, entrambi troppo Acerbi, tant’è che Di Francesco medita di rispolverare Barreto. Possibile uno scambio di prestiti con la Spal: Viviani alla Sampdoria e Sala alla corte di Semplici.

Sul fronte societario, la sparata di Ferrero, tesa a invalidare il comunicato sulla lettera di intenti, non ha raffreddato il lavoro del Gruppo Vialli sui conti della Sampdoria, sebbene l’offerta resti sempre la stessa: 65 milioni cash, più 20 di bonus garantiti da Garrone e l’accollamento dei debiti, si studia come veicolare verso il Viperetta un’altra decina di milioni. In tal senso i derivati dalle cessioni di Bruno Fernandes e Luis Muriel potrebbero fare la differenza, ma nulla si muoverà concretamente sino agli ultimi dieci giorni di settembre.