Mercatini, musei, uova e divertimento, ecco come passare la Pasqua in Liguria

GENOVA - Tanti eventi nel giorno di Pasqua per le città e i borghi turistici della Liguria. Spettacoli, cultura e intrattenimento per grandi e piccoli. Complice anche la giornata di sole in tanti approfitteranno della giornata festiva per partecipare ai numerosi eventi locali. Ecco come passare la giornata festiva nelle diverse località della regione:

Come ogni prima domenica del mese secondo quanto previsto dalla disposizione ministeriale dei musei statali, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola sarà visitabile gratuitamente dalle ore 13.30 alle ore 19.30, dando l’opportunità di visitare il secondo piano nobile e il terzo piano con i capolavori della Galleria Nazionale della Liguria.

Anche il Museo di Palazzo Reale è aperto con orario 13.30/19.00, con ingresso gratuito. La mostra “La città della Lanterna” è aperta dalle ore 14 alle ore 18, biglietto di ingresso a 3 euro.

La mostra “Van Dyck e i suoi Amici” a cura di Anna Orlando, rimarrà aperta nel giorno di Pasqua con orario 11-19. Cinquanta sono le opere esposte tra dipinti, disegni ed incisioni, tra queste 8 sono di Van Dyck, selezionate da musei e collezioni private, che si offrono al pubblico come un raffinato distillato di questo eccezionale momento della storia dell’arte europea.

Al Galata Museo del Mare dal giorno di Pasqua la Sala della Tempesta in 4 D, grazie all’utilizzo della Realtà Virtuale, presenta un nuovo allestimento per coinvolgere ulteriormente il “visit – attore” nell’avventura di un naufragio a Capo Horn, a bordo di una scialuppa di salvataggio. La Sala della Tempesta, allestita al 2 piano del Galata Museo del Mare, è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

Tanti i mercati previsti: a Sanremo quello annonario sarà aperto dalle 7 alle 13, a Chiavari ci sarà il mercatino dell’antiquariato in via della Liberazione e via Vittorio Veneto dalle 8 alle 20, a Laigueglia Mercatino arti e mestieri con esposizione dei prodotti e creazioni dell’ingegno.

Spotorno, piazza Vittoria ore 16. Orientizzati: primo Festival del Giappone. Degustazione del Fiore del Tè, dimostrazione della cerimonia del Tè, percorso Sensoriale sulla seta, laboratorio sulla creazione del ventaglio di carta, esibizione di Arti Marziali, sfilata di Kimono Cerimoniali, corso di origami, bonsai, set fotografico " posa in kimono", mostre di fotografia e pittura dedicate al Giappone e Show Cooking.

Rapallo, Teatro delle Clarisse alle ore 17, prosegue la tredicesima edizione dei Concerti Aperitivo con l’esibizione Paganini Philharmonic Sextet su Vivaldi: Le Quattro Stagioni. Sempre a Rapallo, Pasqua in fiore: addobbo floreale in città e manifestazione per le vie cittadine.

Borghetto Santo spirito, Il civ Ponente organizza un percorso enogastronomico ‘Voa Buttega’ per le vie cittdine.

Santa Margherita Ligure, Covo di Nord Est ore 23: Dj set con ospiti speciali i Gemelli Diversi

Balducco, Museo a cielo aperto della ceramica e dei murales. Appuntamento con il ‘scotezzo’, duello ‘a colpi’ di uova.

MUSEI APERTI A GENOVA DOMENICA 1 APRILE

Musei di Strada Nuova: ore 10 - 19.30. Museo d'Arte Orientale "E.Chiossone": ore 10 - 19.30. Museo del Risorgimento: ore 10 - 19.30. Loggia della Mercanzia: ore 10 – 19. Museo di Storia Naturale "G. Doria": ore 10 – 18. Castello D'Albertis: ore 10 – 19. Museo di Archeologia Ligure: ore 10 - 19.30.Mu.MA - Galata Museo del Mare: ore 10 - 19.30. Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè: ore 10 – 19. Musei di Nervi - Raccolte Frugone: ore 10 - 19.30. Musei di Nervi - Galleria d'Arte Moderna: ore 12 – 19. Musei di Nervi - Wolfsoniana: ore 12 – 19.Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce: ore 10 - 18.30. Via del Campo 29:rosso: ore 10.30 - 12.30 / 15 – 19. Museo Diocesano: ore 12 – 18. Museo della Lanterna: ore 14.30 - 18.30. Parco di Villa Pallavicini: ore 9.30 – 19. Casa di Colombo: ore 11 – 17. Torri di Sant'Andrea: ore 11.30 - 17.30