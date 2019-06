Maturità, oggi la nuova seconda prova: al classico Tacito e Plutarco

GENOVA - Al via questa mattina alle ore 8.30 la seconda prova scritta dell'esame di maturità per circa 520 mila maturandi italiani, oltre 11 mila in Liguria.

Debutta così la prova doppia che spaventa molto gli studenti: per esempio ci sarà latino e greco al Classico e matematica e fisica allo Scientifico.

Secondo quanto si apprende sono Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova al Classico.

Per lo Scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore. La seconda prova riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti: matematica e fisica.

Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo.

Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da "Lettera a una professoressa", libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e "Storia della scuola" di Saverio Santamaita. Lo rende noto Skuola.net

I quattro rischi del business e il conto economico di Alfa spa dal quale emerga il miglioramento del risultato economico e del rischio di credito, sono contenuti nella seconda prova di Economia aziendale. Seguono poi una serie di quesiti: il candidato deve sceglierne due. Questo secondo quanto apprende la Community ScuolaZoo.

Anche oggi c' è il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, PC e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame