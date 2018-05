Martedì il presidente Mattarella a Genova: tutta la giornata in diretta su Primocanale

GENOVA - L'ultima volta fu per ricordare un illustre predecessore, Sandro Pertini, celebrato nella sua Stella nel settembre 2016 a 120 anni dalla nascita. Dopo quasi due anni Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, torna in Liguria con una visita a Genova. L'appuntamento è per martedì, 15 maggio, una giornata che Primocanale seguirà in diretta tv e web come tutti i grandi eventi della nostra regione.

Il programma ufficiale va ancora messo a punto, ma due sono i punti fermi: la prima tappa all'ospedale pediatrico Gaslini, che festeggia 80 anni dalla fondazione, poi il trasferimento all'Istituto Italiano di Tecnologia. Il presidente dovrebbe arrivare nel levante genovese alle ore 11 e proseguire nel pomeriggio verso Morego, dove ha sede l'Iit.

Due scelte che riempiono di orgoglio la città perché rappresentano eccellenze conclamate a livello internazionale: una struttura sanitaria all'avanguardia per la cura dei più piccoli, diretta da Pietro Pongiglione, e un ente dove la ricerca tecnologica raggiunge i livelli più alti sotto la guida di Roberto Cingolani, che ha promesso una "sorpresa" a Mattarella, senza volerla svelare.

Una visita che, però, assume anche una connotazione politica per il momento in cui giunge, con la trattativa a oltranza M5s-Lega per la formazione di un Governo a due mesi dalle elezioni e lo scontro tra Salvini e lo stesso Mattarella sul ruolo del Quirinale nel vaglio del futuro esecutivo.

Primocanale seguirà in diretta coi propri inviati tutta la giornata, sul canale 10 del digitale terrestre e in live streaming su questo sito, dove archivieremo le dichiarazioni, le foto e i video più significativi della visita.