Mareggiate, vento record e nubifragi: la Liguria devastata dal maltempo

GENOVA - Un morto, danni alle linee ferroviarie, alberi abbattuti dalla furia del vento, mareggiate impetuose e danni ingenti in tutta la Liguria. E' questo il bilancio al momento dell'ondata di maltempo che sta interessando ormai a giorni la regione.

Ad Albisola superiore il fatto più grave con la morte di una donna colpita dal una parte di materiale staccatosi da un tetto.

A Genova e nel levante ligure mareggiate e vento fortissimo hanno spezzato alberi, pali della luce, e coricato e spazzato via dalle strade motorini e bidoni della spazzatura. In via Marras a Genova 9 persone sono state sfollate a causa di un albero crollato sopra un'abitazione. A causa delle alte onde altre 3 persone sono state fatte allontanare dalla propria abitazione a Genova Sturla. Chiusa l'Aurelia nella notte a Sestri Levante a causa del mare. A Rapallo ieri una parte della diga del porto è crollata: decine di barche affonadate persone tratte in salvo. Allagamenti e nubifragi in tutto lo spezzino. Porti liguri chiusi all'approdo delle navi nella notte. Le onde sono arrivate ai 10 metri di altezza mentre il vento ha toccato punte di 150 km/h.

Un incendio sta devastando dalla notte parte del porto di Savona. Le fiamme hanno avvolto un’area parcheggi e diverse auto stanno bruciando. Intervento difficile per i vigili del fuoco a causa del mare mosso e del forte vento. Nel levante ligure resta l'allerta rossa fino alle 15. A Genova e nel centro della Liguria dalle 6 è scattata l'allerta gialla.

- GLI AGGIORNAMENTI

9.05 - "La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo permettono. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino". Lo dice il sindaco Matteo Viacava che per tutta la notte ha gestito l'emergenza".

8.50 - Voragine nell'Aurelia a Finale Ligure all'altezza della zona Malpasso, a causa della forte pioggia caduta ieri e durante la notte. Alle 5 di stamani è collassata una delle due carreggiate aprendo una voragine profonda 6 metri dentro la quale è finita una vettura. La donna che si trovava al volante è rimasta lievemente ferita. Soccorsa dai vigili del fuoco è stata trasferita sotto choc in ospedale.

8.00 - Riaperta la strada provinciale a Sant'Olcese. a darne notizia è òlo stesso sindaco Sanna. la strada era bloccata dalla giornata di ieri a causa di una frana.

7.40 - AGGIORNAMENTO METEO: Le precipitazioni deboli che hanno interessato il levante della regione si stanno progressivamente esaurendo. I venti dai quadranti di sud-ovest che hanno interessato la regione stanno progressivamente diminuendo la loro intensità con valori ormai quasi ovunque inferiori ai 100 km/h. Il moto ondoso risulta in lenta attenuazione. Gli ultimi dati della boa di Capo Mele hanno fatto registrare un'onda significativa di poco inferiore ai 4 metri con periodo di 11 secondi e un'onda massima di poco inferiore ai 5 metri. I livelli idrici di tutti i bacini strumentati risultano in netta discesa e ben al di sotto della soglia di piena ordinaria.

7.20 - Strade chiuse a genova a causa dei danni provocati dal maltemo: Lungobisagno Dalmazia; Corso Italia (da via Bobbio); via 30 Giugno.

7.15 - In questo momento la pista dell’aeroporto è chiusa a causa della mareggiata di questa notte.

7.10 - A causa di una frana verificatasi ieri sera nel comune di Sant'Olcese il sindaco del paese Sanna ha deciso di dormire all'interno di un'auto comunale a per impedire l'accesso lungo la strada interessata ai cittadini e non solo. Oltre 40 volontari nella notte hanno lavorato per ripristinare la viabilità il regolare accesso al paese.

7.00 - A Genova nella notte oltre 450 interventi richiesti au vigili del fuoco. Danni ingenti causati dalle mareggiate a dagli alberi e parti di tetto scoperchiate dalla forza del vento.

6.30 - A Rapallo decine di imbarcazioni sono affondate dopo il crollo di parte della diga foranea del porto. I vigili del fuoco e la capitaneria hanno operato con i gommoni per recuperare circa una trentina di persone rimaste bloccate e impossibilitate a rientrare da sole in porto dopo il crollo causato dalla impetuosa mareggiata.

- IL QUADRO DELL'ALLERTA METEO

ZONA A: GIALLA fino alle 18 di oggi martedì 30 ottobre

ZONE B e D: GIALLA fino alle 18 di oggi martedì 30 ottobre

ZONA C: GIALLA fino alle 18

ZONA E: ARANCIONE fino alle 11.59 di oggi martedì 30 ottobre, quindi GIALLA fino alle 18.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

- LE PREVISIONI

MARTEDI' 30 OTTOBRE: Residue precipitazioni nelle prime ore su C, E e la parte orientale di B, anche a carattere di rovescio o temporale localmente forte. I fenomeni saranno in progressivo esaurimento, con assenza di precipitazioni significative nella seconda parte della giornata. Venti di burrasca o burrasca forte da Sud Ovest, in lenta attenuazione nel corso della giornata. Mare ancora grosso con probabili mareggiate intense su tutte le coste.

MERCOLEDI' 31 OTTOBRE: Nuovo impulso precipitativo a partire da A nelle prime ore della giornata, in estensione verso Levante. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti per tutta la giornata. Mare molto mosso, localmente agitato in serata.