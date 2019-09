Mareggiata, conclusi i lavori di ripristino alla strada per Portofino

GENOVA - "Da oggi Portofino ritorna completamente alla normalità. Un'altra promessa mantenuta", commentano in una nota il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone per la conclusione dei lavori alla Provinciale 227 che collega il borgo con Santa Margherita Ligure.

"Sono state ultimate le finiture, il livellamento di asfalti e pendenze -sottolineano Toti e Giampedrone -. Dopo l'arrivo della segnaletica orizzontale è stato rimosso il semaforo che, ancor in questi giorni, regolava il traffico per poter concludere i lavori. Durante il mese di agosto la strada era già rimasta aperta a doppio senso per diversi giorni".

"Oggi chiudiamo definitivamente il cerchio dei lavori iniziati immediatamente dopo la mareggiata di fine ottobre scorso, che aveva isolato Portofino. Avevamo promesso che entro l'estate la strada per Portofino sarebbe stata riaperta a doppio senso, e così è stato. Un risultato di grande importanza per il turismo, le attività e per i cittadini. Ringraziamo i Sindaci di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e di Portofino Matteo Viacava, il consigliere di Città Metropolitana Franco Senarega e tutti i tecnici delle ditte che hanno lavorato senza risparmiarsi in questi mesi", concludono Toti e Giampedrone.