GENOVA - La Liguria è la seconda regione in Italia che ha richiesto il maggior numero di interventi a causa del maltempo ai vigili del fuoco: sono stati 1.800 gli interventi, principalmente nelle aree di Savona, Imperia, La Spezia e Genova.

A Rapallo (Ge) e nella città di Genova, nei quartieri Sturla, Quarto e Nervi, è proseguita la messa in sicurezza delle banchine in seguito alla forte mareggiata della notte. Portofino (Ge) è rimasta isolata a causa di due voragini sulla SP 227, che collega il centro a Santa Margherita. Centinaia di interventi svolti dai vigili del fuoco per prosciugamenti e per il forte vento a Imperia, nei comuni di San Lorenzo al Mare e Diano Marina. Interventi in corso anche nello spezzino.

A livello nazionale, la regione ad aver richiesto più interventi è la Toscana.