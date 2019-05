Maltempo in Liguria: in arrivo vento di burrasca, grandine e calo delle temperature

GENOVA - E' un fine settimana di brutto tempo quello che attende la Liguria. Dopo un sabato variabile con un intensivo peggioramento a partire dal pomeriggio/sera, seguirà una domenica di sostanziale maltempo a causa di una perturbazione che arriverà da Nord portando co sè temporali sut tutta la regione con possibilità anche di grandinate e vento di burrasca. In sensibile calo le temperature con le massime che scenderanno di 4-5 gradi rispetto agli ultimi giorni con la colonnina di mercurio che farà segnare temperature massime comprese tra 8 e 14 gradi.

- LE PREVISIONI METEO ARPAL:

SABATO 4 MAGGIO: Spiccata variabilità con nubi alternate a schiarite e possibili rovesci o temporali, specie nella prima parte della giornata. Nuovo peggioramento previsto tra la sera e la notte. Venti: al mattino moderati settentrionali sul centro, deboli o moderati meridionali altrove con locali condizioni di calma; deboli o moderati meridionali al pomeriggio ovunque. Mare: al mattino poco mosso a Ponente; mosso sul Centro Levante; al pomeriggio mosso su tutti i settori. Umidità: su valori medio-alti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

DOMENICA 5 MAGGIO: Perturbazione in arrivo da Nord con piogge, rovesci e temporali su tutta la regione; in occasione dei fenomeni più intensi non si escludono possibili colpi di vento e locali grandinate. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali e temperature in netto calo. Migliora dal pomeriggio ad iniziare da Ponente. Venti: forti dai quadranti settentrionali su tutti i settori, locali rinforzi fino a burrasca. Mare: molto mosso sottocosta a Ponente, agitato o molto agitato a largo per onda da N; mosso o molto mosso sul Centro Levante. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di protezione civile: venti forti da Nord. Temperature in diminuzione.