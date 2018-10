Maltempo in Liguria: allerta rossa nel ponente, arancione a Genova

GENOVA - E' scattata alle 3 di notte l'allerta rossa nel Ponente della Liguria. Un'allerta che durare al suo massimo livello fino alle ore 15 di oggi giovedì 11 ottobre. Allerta Arancione in tutto il resto della Liguria. Una perturbazione sta interessando dalla serata di ieri la Liguria.

Le piogge durante la notte hanno mantenuto intensità ovunque moderata e non hanno manifestato carattere temporalesco. I valori più elevati si sono registrati in alta Valle Arroscia: 52.6 mm/3h a Pieve di Teco (16.6 mm in 1 ora) e 50.8 mm/3h al Colle di Nava (17.2 mm in 1 ora).

Dall'inizio dell'evento, sono stati osservati i seguenti cumulativi:

85.4 mm a Manie (Finale Ligure - zona A);

70.0 mm al Colle del Melogno (Magliolo - zona A);

68.6 mm a Calice Ligure (zona A);

65.2 mm a Pieve di Teco (zona A);

64.2 mm al Colle di Nava (Pornassio - zona A);

62.6 mm a Mallare (zona D);

56.4 mm a Osiglia (zona D).

"Per il momento è andata bene, ci sono state precipitazioni intense soprattutto nell'entroterra dell'imperiese ma non per ora non ci sono grosse criticità - spiega il presidente della Provincia di Imperia Fabio Natta intorno alle ore 8 -. Non abbiamo problemi relativi alla rete stradale ad eccezione di alcune strade chiuse da ieri per ordinanza comunale. I tecnici hanno monitorato tutta la notte la situazione di torrenti e rivi e sono ancora in corso sopralluoghi ma non sono segnalate criticità. La macchina di sicurezza è attiva e pronta a intervenire in caso di necessità".

- IL DETTAGLIO DELL'ALLERTA METEO

- Zona A: Rossa dalle 3 alle 15 di giovedì 11 ottobre. Arancione dalle 15 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona B: Arancione dalle 00 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona C: Arancione dalle 6 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20.

- Zona D: Arancione dalle 00 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona E: Arancione dalle 6 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- LE ZONE DI RIFERIMENTO

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

- LE SCUOLE

I Sindaci dei diversi comuni della regione stanno emanando provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse in tutto l'imperiese e le zone interessate dall'allerta rossa. Anche dove l'allerta non è di grado massimo, dunque, in quasi tutta la Liguria si sta scegliendo la linea della massima prudenza. Le scuole resteranno chiuse alla Spezia, nei principali comuni del Tigullio (Chiavari, Rapallo, Sestri Levante).

Scuole aperte invece a Genova: il piano di emergenza comunale prevede infatti che in caso di Allerta Arancione gli istituti restino regolarmente in funzione. Valutazioni saranno effettuate lungo tutta la durata dell'allerta.

- LE PREVISIONI METEO

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE: Condizioni fortemente perturbate con precipitazioni anche forti su ABD e moderate su CE, che porteranno a cumulate elevate su tutte le zone. Una spiccata instabilità porta ad un'alta probabilità di rovesci o temporali forti, organizzati e localmente anche stazionari su tutte le zone. Venti da Sud-Est fino a forti su C con qualche rinforzo in mattinata anche su B. Venti settentrionali fino a forti su AB. Mare in aumento fino ad agitato su A e B, fino a molto mosso su C.

VENERDI’ 12 OTTOBRE: nelle prime ore della giornata saranno possibili locali precipitazioni residue anche a carattere di rovescio o temporale in progressivo esaurimento in mattinata. Venti settentrionali tra moderati e forti sul Centro Ponente.