Maltempo in Liguria, allerta arancione su Centro e Levante

GENOVA - E' salita ad arancione l'allerta meteo per temporali nel centro e nel levante della Liguria. Da Spotorno a Sarzana, entroterra incluso, è allerta arancione dalle 21 alle 15 di domani 14 agosto. A diramare l'allerta è stata la Protezione civile regionale valutato l'ultimo bollettino meteo emesso dall'Arpal. Dalla serata e soprattutto sul centro levante, attesi possibili temporali anche forti, organizzati e persistenti.

ECCO IL DETTAGLIO DELL'ALLERTA METEO

ZONA A e D: allerta gialla fino alle ore 24 di oggi 13 agosto

ZONA B, C ed E: allerta arancione dalle ore 21 di oggi 13 agosto alle ore 15 di domani 14 agosto. Poi l'allerta meteo passerà a gialla fino alle ore 18 di domani 14 agosto.

Il dettaglio delle zone:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

LE PREVISIONI:

Lunedì 13 agosto 2018: Condizioni di spiccata instabilità per il passaggio di un sistema perturbato che a partire dal pomeriggio attraversa la regione. Precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti o organizzati su AD (con cumulate significative). Successiva estensione a BCE con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti. Venti in intensificazione da Sud Ovest con raffiche fino 50-60 km/h sui capi esposti di A, localmente forti fino 40-50 km/h su AB. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo.

Martedì 14 agosto 2018: Ancora condizioni di instabilità associate a precipitazioni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti su AD. I fenomeni precipitativi saranno in attenuazione dal tardo pomeriggio.