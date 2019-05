Maltempo, il vento a 60 nodi ostacola l'attracco delle delle navi nel porto di Savona

SAVONA - L'ondata di maltempo che ha investito la Liguria ha provocato qualche problemi anche nei porti.

In particolare davanti alla costa di Savona e Vado la Capitaneria di porto ha interdetto temporaneamente l'accesso al porto: Costa Favolosa, arrivata alla Torretta alle 6 con 3600 passeggeri provenienti da Barcellona ha dovuto rimanere in rada in attesa dell'autorizzazione a entrare in porto, cosa che è avvenuta attorno alle 14.

Problemi anche per il traghetto della Corsica Ferries che è poi riuscito a iniziare le manovre di attracco intorno a mezzogiorno.