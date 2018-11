GENOVA - Il Festival della scienza di Genova si allunga di un giorno. A causa del maltempo che ha colpito la città e tutta la Liguria molti eventi in programma sono stati sospesi. Per questo motivo è stato deciso di tenere la manifestazione aperta un giorno in più.

La chiusura dunque slitta dal 4 al 5 novembre. Questo lunedì saranno oltre 50 tra mostre e laboratori in oltre 12 location del Festival a rimanere apertie e visitabili.