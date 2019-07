Maltempo, allerta 'leggera' in Liguria. Tre morti tra Lazio, Toscana e Trentino

GENOVA - Pochi disagi in Liguria durante l'allerta meteo arancione per piogge e temporali. La perturbazione ha attraversato la nostra regione senza creare particolari danni. La protezione civile regionale ha infatti terminare alle 11 l'allerta lasciando fino alle 13 quella gialla su tutta la Liguria. I temporali nel corso della notte si sono concentrati soprattutto in mare Da lunedì torna il sole e il bel tempo sulla Liguria con le temperature che però non raggiungeranno i valori raggiunti prima dell'arrivo dell'ondata di maltempo.

La forte pioggia che ha colpito l'Imperiese intorno alle 23 ha causato l'allagamento di alcuni scantinati di locali del centro, i vigili del fuoco intervenuti hanno risolto il problema grazie all'utilizzo delle elettropompe. Sempre a Ponente, a San Bartolomeo al Mare, un albero è crollato sull'Aurelia, anche in questo caso l'intervento dei pompieri ha permesso di rimuovere l'arbusto e liberare la strada. Piccoli interventi anche alla Spezia per la forte pioggia che si abbattuta sulla cittadina. Un fulmine nella serata di sabato ha provocato un incendio boschivo in località Mezzema, a Deiva Marina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brugnato che dopo un paio di ore hanno provveduto a spegnere le fiamme. Lievi allagamenti registrati nella notte anche nella stazione della Spezia, la situazione dopo l'intervento dei pompieri è tornata alla normalità. La Galleria Pizzo ad Arenzano è stata riaperta dopo la chiusura automatica determinata dall'allerta arancione. Crollo delle temperature minime in tutta la Liguria che hanno registrare ovunque valori tra i 5 e i 10 gradi in meno rispetto ai giorni precedenti. Ieri una tromba marina si è verificata al largo di Genova. Il fenomeno è stato avvistato tra Boccadasse e Sturla (CLICCA QUI).

Le precipitazioni si sono concentrate in particolare a Levante e soprattutto sullo Spezzino con Levanto San Gottardo che ha registrato, in tre ore, una cumulata di 79.2 millimetri (picco di 64.2 millimetri tra le 2.45 e le 3.45, temporale molto forte). Sul settore centrale 26.6 millimetri a Genova Quezzi. Intensa anche l'attività elettrica con i fulmini così come le precipitazioni temporalesche che hanno trovato sfogo principalmente in mare aperto. Da segnalare anche rinforzi locali dei venti con raffiche che hanno sfiorato i 70 km/h nell'interno dell'Imperiese.

- LE PREVISIONI DEL TEMPO:

DOMENICA 28 LUGLIO: Residue precipitazioni a carattere temporalesco anche di forte intensità, con possibili locali grandinate e repentini rinforzi delle raffiche di vento, in progressivo esaurimento da Ponente verso Levante. Nel pomeriggio ancora possibili locali rovesci o temporali su costa ed entroterra di Levante, con bassa probabilità di isolati fenomeni forti, in un contesto di schiarite in rapida espansione. Moto ondoso in aumento con mare agitato al largo, molto mosso sul levante e costa genovese. Locali rinforzi dei venti da Sud Ovest, in particolare sulla costa di Ponente.

LUNEDI’ 29 LUGLIO: Mare ancora agitato al largo, molto mosso sul Levante, in lento calo nel corso della giornata.

- DUE MORTI TRA LAZIO E TOSCANA: Tragedia nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d'aria. Il vento avrebbe provocato un incidente a una vettura, sbalzata via, che stava percorrendo via Coccia di Morto, provocando la morte di una 27enne che era al suo interno. Aveva tentato di ripararsi nel parcheggio di un distributore di benzina, ma la tromba d'aria ha sollevato la sua auto, una Smart, e l'ha sbalzata a decine di metri di distanza, oltre un canale di bonifica e una recinzione. Uno scenario di distruzione avvolge la zona di Focene, dove la tromba d'aria si è abbattuta per pochi secondi intorno alle 2:30. Danni enormi si registrano al distributore, ma anche ad almeno sei macchine, completamente accartocciate. Un uomo di 75 anni è stato trovato morto vicino al campo sportivo di Olmo, nel comune di Arezzo. La scomparsa dell'anziano è avvenuta durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Arezzo nella giornata di ieri. Il ritrovamento è avvenuto da parte dei vigili del fuoco. L'auto del 75enne è stata trovata nei pressi del sottopasso delle Ristradelle. I familiari hanno lanciato l'allarme dopo il mancato rientro a casa.

- ATLETA COLPITA DA UN FULMINE: Tragedia sabato in Trentino Alto Adige: un’atleta norvegese di 45 anni, impegnata nella Suedtirol Ultra Skyrace, è stata colpita e uccisa da un fulmine durante la gara di 121 chilometri in montagna con partenza e arrivo a Bolzano. Inutili i soccorsi per la donna.

- CROLLO IN CHIESA ED EVACUAZIONI: Quattro persone sono state evacuate a Pieve a Quarto, in provincia di Arezzo, per lo smottamento di un terreno e altre quattro da via Anconetana, nel capoluogo di provincia, per la caduta di un controsoffitto. In seguito poi al Maltempo che ha colpito Arezzo e provincia, sono più di 600 le persone senza luce, come comunica Enel. In provincia di Firenze ci sono problemi per l'energia elettrica per circa 270 persone. Intervento dei vigili del fuoco, con personale su moto d'acqua, in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca) per soccorrere un surfista in difficoltà per il forte vento e il mare che stava ingrossando. Attimi di paura nel duomo di Verona per il crollo di una porzione del tetto durante la messa mentre sulla città si stava abbattendo un violento temporale. Nessuno dei fedeli è rimasto ferito. C'è stato un cedimento di travi e laterizi nel vano caldaia che ha provocato il crollo del solaio. In altre zone di Verona ci sono stati allagamenti come in Borgo Milano, in via Andrea Doria, trasformata in un fiume.