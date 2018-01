M5s, ecco i candidati del proporzionale: capilista i 'big' e i parlamentari uscenti

GENOVA - Cinque candidati esterni di cui tre, Gregorio De Falco, Emilio Carelli e Vincenzo Zoccano, che a meno di colpi di scena, guideranno i collegi uninominali. Domenica è stata la giornata dei nomi della società civile, per il M5S. Nomi già annunciati da giorni, in realtà, ma che, assicura Luigi Di Maio chiudendo la kermesse di Pescara, saranno affiancati da "300 persone" che, nelle sfide dirette, "faranno tremare i polsi ai nostri avversari".

Gli annunci, però, arriveranno solo la settimana prossima, mentre le liste delle parlamentarie sono state svelate via blog alle 21, senza allegare i click incassati da ciascun candidato. Troppo alto, infatti, il pericolo che le contestazioni degli esclusi, o anche dei perdenti, venissero fuori, peraltro con decine di giornalisti lì presenti. I "big", da Di Maio a Roberto Fico, da Paola Taverna a Carla Ruocco fino ad Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, sono tutti capilista e tra i deputati uscenti ci sono ben poche sorprese.

Ecco chi sono i candidati liguri. Alla Camera, per il collegio Liguria 1, oltre al deputato uscente Sergio Battelli, compaiono il medico sanremese Leda Volpi, l'attivista Fabio Romano, la savonese Ilaria Mastrorosa ex titolare di un bar; in Liguria 2 ecco Simone Valente (deputato uscente), l'avvocato Marina Silvestri, il geometra spezzino Terenzio Dazzini ed Elisa Priano. Al Senato stessa logica: in cima alla lista Matteo Mantero (uscente), l'attivista e social media manager genovese Elena Botto, l'ex consigliere comunale genovese Andrea Boccaccio e Daniela Marenco. A questi nomi si aggiungono alcuni candidati "supplenti".