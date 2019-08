Luci su Sampdoria-Lazio e Roma-Genoa: Primocanale in diretta dalle 19.45

GENOVA - Riparte la caccia alla Juventus. Ci prova la rinnovata Inter di Conte, soprattutto un Napoli che ha voglia di colmare il gap con i bianconeri. Poi le romane, il Milan di Giampaolo e l’Atalanta di Gasperini che però ha la testa nella sua avventura più suggestiva: la Champions League. La griglia col Toro incluso più o meno è questa.

La serie A cerca di riprendersi competitività, emozioni e pubblico anche con il ritorno di Balottelli nella sua Brescia e di Rabiot, Lukaku, Ribery e altre stelle. Via al carrozzone di un campionato che dovrà lascia spazio a giugno alla Nazionale di Mancini che agli Europei (la qualificazione agli Europei pare già scontata) dovrà dare dignità a tutto il movimento dopo la figuraccia del mancato mondiale in Russia. In tutto questo Sampdoria e Genoa cercano il loro spazio.

I blucerchiati da una parte guardano il campo dall’altra la trattativa tra il gruppo di Gianluca Vialli e il presidente Massimo Ferrero ormai solo nel suo fortino. Di Francesco ha di fatto poche novità rispetto all’anno scorso ma non gli mancano le idee per prendere il posto di Giampaolo senza i rimpianti di nessuno. Il Genoa, scampato il disastro della retrocessione, ha rifatto la squadra da cima a fondo.

Preziosi non vuole più ripetere certi errori e cerca di risalire la corrente di una contestazione che però non si placa da parte della tifoseria. Andreazzoli fa da garante anche perché ha dato subito fiducia con un’impronta di gioco quantomeno coraggiosa. Difficile dove i rossoblucerchiati possano arrivare, ma dal nono posto al quindicesimo ci sta tutto con Di Francesco che raccoglie una eredità migliore di Andreazzoli che parte di rincorsa.

Ma Quagliarella, Criscito e compagni possono contare sui tifosi che a Genova sono una certezza più che altrove: anche quest’anno sono già stati staccati oltre 30.000 abbonamenti e per loro la salvezza è proprio l’obiettivo minimo. D’altronde le neopromosse Brescia, Lecce e Verona sembrano un gradino sotto a tutte le altre e la statistica dice pure che chi viene in A poi fatica a rimanerci. Ma i numeri sono fatti per essere smentiti e quindi Genoa e Samp facciano subito sul serio e ora non resta che godersi lo spettacolo.

