Luce verde su corso Perrone, domani riapre. Bucci: “Via Perlasca? Due settimane”

GENOVA - "Corso Perrone sarà riaperto domani mattina e sarà un grosso passo avanti per la Valpolcevera". Un po' a sorpresa il commissario alla ricostruzione Marco Bucci annuncia la riapertura al traffico della strada sulla sponda destra del torrente Polcevera.

La via raddoppierà le possibilità di collegamento diretto e non autostradale tra la vallata e il resto della città. Una riapertura che arriva con 24 ore di anticipo rispetto a quanto annunciato e previsto. Sono infatti stati pressoché ultimati i lavori sulla realizzazione della mantovana, la struttura di protezione, dall'eventuale caduta di materiale dai monconi ovest del viadotto. Corso Perrone funzionerà esattamente come via 30 Giugno. Nel caso i sensori montati sul monte dovessero dare segnali di allerta la strada verrà chiusa attraverso un semaforo con comseguente blocco del traffico.

Oggi intanto sono iniziati i lavori di demolizione del pilone 9 del ponte crollato lo scorso 14 agosto. Circostanza questa che permetterà di aprire quanto prima anche l'altro snodo fondamentale per il traffico della zona: via Perlasca. Anche su questa tempistica il commissario Bucci è ottimista: "Tra due settimane al massimo prevedo anche la riapertura di via Perlasca".

Soddisfazione è espressa anche dal governatore ligure e commissario all'emergenza Giovanni Toti che attraverso un post su Facebook spiega: "Un'altra promessa mantenuta una buona notizia per i quartieri della Valpolcevera e per la viabilità cittadina: così lavoriamo per risolvere l'emergenza, questa è la Liguria che ci piace".