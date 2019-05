Loeb al Rally d'Alba, 'l'extraterrestre' cerca confidenza con la Hyundai

ALBA - Sébastien Loeb e Daniel Elena, nove volte campioni del mondo rally, correranno con la Hyundai i20 Coupe Wrc, solitamente usata nel Mondiale, al Rally di Alba, valido per il Campionato italiano Wrc, che si correrà il 27 e 28 luglio 2019.

Per Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, si tratta di un test importante. "Siamo grati per l’ospitalità che il Cinzano Rally Team ci offre e cogliamo l’occasione per permettere a Loeb di prendere maggiore confidenza con la nostra vettura in previsione di una partecipazione ai futuri rally su asfalto. Grazie alle splendide strade che andremo a trovare al Rally di Alba porteremo a casa un’esperienza molto positiva".

Spesso un team del mondiale Wrc sceglie l'Italia e le sue strade come banco di prova. Nel 2010 in Liguria fu la volta del Junior team Citroen che portò sulle speciali del Rally della Lanterna Sebastian Ogier e il campione del mondo di Formula 1 Kimi Raikkonen per prendere confidenza sull'asfalto in vista di importanti gare convalidità europea e mondiale.