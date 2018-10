Juventus - Genoa 1-1

GENOVA - Ecco le formazioni ufficiali di Juventus - Genoa: nei bianconeri confermata la presenza in porta di Szczesny (ennesima panchina per l'ex genoano Perin), nei rossoblu sopresa difensiva, Cristiano Romero in campo dal primo minuto.

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo. All. : Massimiliano Allegri.

Genoa Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouame, Piatek. All Juric

La cronaca:

76' tiro di Dybala: il suo sinistro finisce a lato

74' Pjanic prova dal limite, palla fuori di poco.

69' cross di Alex Sandro, testa di Ronaldo, palla fuori

67' PAREGGIO DEL GENOA: splendido recupero di Kouame sul filo del fondo campo, cross perfetto per Bessa che, solo in mezzo ai centrali della Juve, stacca di testa e segna.

56' ancora Piatek, questa volta di testa: palla fuori di un niente. Ora la Juve soffre

53' super occasione per Piatek: il pistolero si aggiusta il pallone e spara in porta, Szczesny in tuffo mette in in angolo

44' Romulo cerca la conclusione da fuori area, palla altissima

35' botta di Ronaldo, palla deviata in calcio d'angolo

28' si fa vedere il Genoa con un tiro di Kouame, palla lontana dallo specchio

27' Juve ancora pericolosa con un cross da destra, palla fuori di poco

23' Radu si riscatta su Ronaldo: su un bel tiro a incrociare il portiere questa volta è reattivo

19' Juventus in vantaggio: i bianconeri passano con il "solito" Ronaldo. Alex Sandro salta due uomini e conclude: la palla, deviata, mette fuori causa un incerto Radu; Ronaldo, tutto solo, mette dentro

14' grande occasione per la Juventus: Cuadrado crossa da destra, Ronaldo a pochi metri dalla porta centra il palo con un colpo di testa. Sugli sviluppi la Juve mette fuori

10' scambio Cuadrado, Pjanic, palla a Ronaldo che conclude. Radu para centralmente

9' primo giallo della gara: Romero, al debutto, ammonito per fallo su Cristiano Ronaldo a centrocampo. Intervento duro ma l'arbitro è stato un po' fiscale