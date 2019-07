LIVE - Genoa - Wacker Innsbruck 4-0

NEUSTIFT - Alle 18 amichevole tra i rossoblù di Andreazzoli e il Wacker Innsbruck che milita nella serie B austriaca. Altro test dopo la tradizionale partita con la Val Stubai finita 9-0.

La cronaca della partita

Ecco le due formazioni:

WACKER INNSBRUCK II: Kofler; Spinn, Samura, Viertler, Leitner; Miskovic, Hamzic, Tomic, Gavric, Jawadi, Iliadis. GENOA: Jandrei; Biraschi, El Yamiq, Zukanovic; Romulo, Lerager, Pandev, Hiljemark, Barreca; Favilli, Sanabria.

I ritmi del match sono subito alti e la prima occasione per il grifone arriva al decimo minuto quando è Lerager a colpire il palo.

E' solo il proludio del gol: un minuto dopo Favilli si fa trovare pronto nel cuore del'area e stacca benissimo di testa, sbloccando il risultato.

Il raddoppio arriva al 26', dopo una spettacolare azione del Genoa è Sanabria, con un tuffo di testa, a battere il portiere austriaco.

Dopo una buona mezzora di partita, Hiljemark lascia il campo per Jagiello. Dopo le due operazioni all'anca era previsto che il centrocampista svedese non potesse fare di più. Contemporaneamente fuori anche Favilli per fare spazio a Kuamè. Attaccante che si fa subito vedere con bel tiro che si infrange sul palo.

Si conclude quindi sul 2-0 un primo tempo giocato a ritmi piuttosto alti.

La seconda frazione si apre sotto il segno di Pinamonti, che ci mette solo due minuti per trovare la rete e segnare il 3-0 dopo aver saltato il portiere.

All'8' c'è spazio anche per il Wacker Innsbruck che trova la rete che accorcia le distanze, ma l'arbitro nega questa soddisfazione agli austriaci annullando per fuorigioco.

Dopo un'ora di gioco arriva il poker del grifone, firmato Gumus. Dopo un'azione tutta di prima l'attaccante si trova solo davanti al portiere e può trafiggerlo con freddezza

Quattro minuti dopo, Pinamonti segna la sua doppietta personale e il 5-0 per i rossoblù, continuando a dimostrare di avere grnade confidenza con il gol.