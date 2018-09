Live/Frosinone - Sampdoria 0-5, ancora Defrel

GENOVA - Frosinone

Sportiello, Brighenti, Salamon, Krajnc, Zampano, Chisbah, Maiello, Soddimo, Molinari, Ciano, Perica

Sampdoria

Audero, Bereszynski, Colley, Andersen, Murru, Linetty, Ekdal, Barreto, Caprarica, Defrel, Quagliarella

La cronaca

3' tentativo di Caprari da destra a cercare Quagliarella, chiude la difesa del Frosinone

10' GOL DELLA SAMPDORIA!!! Splendida giocata di Caprari che porta palla centralmente, allarga per Barreto che mette in mezzo per Quagliarella che segna senza da due passi

15' bel cross in mezzo di Molinaro, Colley chiude benissimo

20' palla in mezzo dalla destra, Brighenti si lancia sul pallone di testa, la palla centra in pieno la traversa.

33' l'arbitro ferma un'azione offensiva della Sampdoria per fuorigioco dubbio: Caprari, comunque, aveva clamorsamente calciato alto da ottima posizione

37' mostruosa azione personale di Defrel che scarica su Quagliarella che, però, non riesce ad alimentare l'azione

Fine primo tempo

47' RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA!!! Linetty scarica su Quagliarella che serve un 'cioccolatino' a Caprari che calcia al volo e realizza un bellissimo gol

54' TERZO GOL DELLA SAMPDORIA!!! Defrel è inarrestabile, fa tutto quello che vuole a destra e poi conclude in gol

59' sostituzione nella Sampdoria: esce Caprari, entra Ramirez

64' sostituzione nella Sampdoria: esce Quagliarella (applauditissimo dai tifosi di casa), entra Kownacki

70' sostituzione nella Sampdoria: esce Ekdal, entra Vieira

83' QUARTO GOL DELLA SAMPDORIA!!! Kownacky si incarica di battere un calcio di rigore e segna la rete dello 0-4

86' QUINTO GOL DELLA SAMPDORIA!!! Ramirez mette in mezzo dalla sinistra, Defrel è tutto solo davanti alla porta e deve solo appoggiare in rete