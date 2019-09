Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, voce unica per Alcotra 2021

GENOVA - In vista della predisposizione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2021-2027, si sono incontrati a Torino l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, l'assessore allo sviluppo della Montagna della Regione Piemonte Fabio Carosso e quello agli Affari europei della Regione Valle d'Aosta Luigi Giovanni Bertschy.

Gli amministratori hanno concordato la creazione di un tavolo permanente di confronto, "che consenta alle tre Regioni - si legge nella nota - di presentarsi ai negoziati con i partner d'Oltralpe con una voce unica e quindi piu' forte". Comune anche l'intento di presentare in futuro "progetti di ampio respiro, che consentano un reale sviluppo della montagna, al posto di un rivolo di bandi che per la loro modesta entita' non sono spesso in grado di incidere significativamente sull'assetto del territorio".

"Una concertazione che ha l'intento di sviluppare sinergie tra le regioni italiane partner dei progetti di cooperazione. Partendo dall'ascolto dei territori - ha detto Benveduti - metteremo a sistema tutte le risorse stanziate dai programmi europei per la nuova programmazione 2021-2027, purtroppo sempre piu' esigue, per creare sviluppo e significative opportunita' nelle regioni del programma Alcotra. Tra gli obiettivi comuni di cooperazione c'e' il contrasto allo spopolamento delle aree interne con politiche di sviluppo delle vallate e investimenti su progetti che sviluppino servizi e infrastrutture per rilanciare l'entroterra e attrarre giovani"