Liguria, oggi lo sciopero dei bus: ecco tutti gli orari

IMPERIA - Giornata di disagi per chi usa i mezzi pubblici oggi anche in Liguria. In mattinata è infatti previsto uno sciopero di 4 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. Nessun sciopero invece in città a Genova e in tutta la città metropolitana del capoluogo di regione. Qui dopo un tavolo tecnico lo sciopero è stato revocato viste soprattutto le difficoltà che la città sta vivendo dopo il crollo di ponte Morandi e la contemporanea presenza della partita di serie A alle ore 15 Genoa-Milan al Ferraris.

Lo sciopero interesserà però le altre principali città della regione: La Spezia, Savona e Imperia.

- A Savona e provincia lo sciopero sarà dalle 10.15 alle 14.15.

- A Imperia e provincia lo sciopero sarà dalle 11 alle 15.

- a La Spezia e provincia lo sciopero sarà dalle 11.30 alle 15.30