Liguria, nevicate nell'entroterra: le previsioni meteo per oggi

GENOVA - Dopo deboli nevicate ieri sera, soprattutto nell’entroterra savonese, questa mattina l’allerta gialla per neve è cessata alle ore 7.00 su tutta la regione. Ma secondo le previsioni potrebbero esserci alcune precipitazioni nelle prime ore su Centro-Levante, a carattere nevoso sui versanti padani e sui rilievi appenninici oltre 400-600 m, in rapido esaurimento. Ampie schiarite sono previste già in mattinata sulla costa a partire da Ponente, in estensione a tutta la regione nel pomeriggio. Ci sono state anche alcune nevicate su versanti padani di Levante.

Le temperature si aggirano sulla costa tra i 4° e i 12°, mentre nell’interno tra i -4° e i 7°. A Genova come temperatura minima ci saranno 3° e come massima 11°, ad Imperia 7° e 15°, a La Spezia 6° e 13°, a Savona 3° e 11°, a Chiavari 7° e 15°, a Varese Ligure 1° e 9°, a Busalla -2° e 5° e a Cairo Montenotte -2° e 5°.

Si segnala nevischio in A7 tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto.