Liguria, lutto nella politica: morta Rosy Guarnieri, appena eletta in Parlamento

ALBENGA - Lutto per il mondo politico ligure. All'età di 65 anni si è spenta all'ospedale Santa Corona Rosalia 'Rosy' Guarnieri, ex sindaco di Albenga e appena eletta al Parlamento nelle file della Lega Nord. Dalla scorsa estate lottava col cancro.

Guarnieri era nata in Sicilia, a Villalba, in provincia di Caltanissetta, ma in breve tempo si è fatta conoscere in tutta la Liguria col soprannome di 'zarina verde' per il suo impegno politico nel Carroccio. Ha guidato la città ingauna dal 2010 al 2014.