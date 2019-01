Liguria, ecco il vero inverno: temperature in picchiata, neve anche a bassa quota

GENOVA - L'attesa è finita, il vero inverno arriva anche in Liguria. Temperature in picchiata in tutta la regione. Il freddo sarà infatti il grande protagonista della settimana che inizia domani lunedì 21 gennaio. L'attenzione di modelli e metereologi è tutta rivolta verso di lei: la neve.

Il fronte polare in arrivo colpirà prima il Centro-Nord, specialmente l'area tra Veneto ed Emilia romagna, ma poi si sposterà qualche chilometro più a Ovest, coinvolgendo anche la Liguria. La neve farà capolino nell'entroterra ma vista la presenza di un vortice ciclonico che andrà a interessare il mar Ligure a partire da martedì 22 gennaio, i fiocchi bianchi sono attesi anche a bassa quota.

E così la possibilità di vedere la neve sulla costa aumenta di ora in ora. I giorni clou dovrebbero essere concentrati tra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio. tutto è ancora in divenire. L'attendibilità dei modelli previsionali cresce di ora in ora. Dopo giorni di temperature sopra la media stagionale ora è il momento dell'inverno. Solo lunedì scorso i dati forniti dal centro Arpal hanno registrato temperature da Levante a Ponente sopra i 20 gradi. Un clima 'caldo' assolutamente fuori stagione. Lo scenario ora cambia e il freddo si riprende la scena. Già nelle scorse ore la colonnina di mercurio è calata e non poco con spolverate di neve registrate nei punti più in altura. Nelle prossime ore il calo termico con conseguente 'disagio fisiologico per freddo' sarà ancora più marcato.

- LE PREVISIONI DEL TEMPO

DOMENICA 20 GENNAIO: Venti forti settentrionali (40-50 km/h) lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa, la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, specie al mattino. Successiva parziale e temporanea attenuazione e nuova intensificazione in serata. Disagio fisiologico per freddo fino al mattino nelle zone interne del genovese, spezzino e savonese.

LUNEDÌ 21 GENNAIO: Venti forti e rafficati settentrionali in tutta la regione esclusa la costa spezzina con raffiche fino a burrasca (60- 70 km/h) e coinvolgimento, dal pomeriggio, anche di C. Disagio fisiologico per freddo specie la sera e al primo mattino nelle zone interne del genovese, spezzino e savonese.