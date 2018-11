Liguria devastata dal maltempo, sopralluogo di Toninelli a Portofino

PORTOFINO - Il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli oggi in Liguria per visitare i luoghi colpiti dal maltempo. Una visita lampo quella del ministro Cinque Stelle che vuole visionare con i suoi occhi la situazione del Tigullio. Toninelli infatti visiterà Santa margherita Ligure, Portofino e Rapallo.

L'occasione è soprattutto quella di discutere con i sindaci della zona, il prefetto e le istituzioni locali per capire come intervenire rapidamente per restituire certezze a una zona ritenuta fondamentale in ambito turistico per l'intera regione.

Il borgo tutristico dei vip è isolato dalla settimana scorsa. La strada che collega Portofino a Santa margherita Ligure è infatti stata devastata dalla forza del mare.

La visita del ministro ha proprio lo scopo di velocizzare l'iter per il ripristino del tratto e di conseguenza del collegamento tra le località.