Liguria devastata, dal governo solo 7 milioni. Ma ne arriveranno altri

GENOVA - Dovrebbero essere solo sette, contro gli oltre venti richiesti, i milioni di Euro che il Governo metterà a disposizione della Liguria per le somme urgenze dopo le mareggiate che hanno sconvolto la nostra costa. Lo si apprende da fonti dell'esecutivo che oggi riunirà un consiglio dei ministri straordinario.

In generale dovrebbero essere stanziati 53 milioni di Euro che andranno a coprire le emergenze su tutto il territorio nazionale: i casi più eclatanti, oltre a quello ligure, si sono registrati in Friuli Venezia Giulia (con i milioni di alberi abbattuti dalla furia del vento) e in Sicilia. Ma le regioni colpite sono moltissime, dal Veneto alla Toscana, dalla Sardegna alla Calabria, all'Emilia Romagna.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ieri ha risposto a un question time sull'argomento, ha fatto sapere che i 53 milioni sono solo i primissimi fondi, necessari al ripristino della viabilità nei territori colpiti: al primo stanziamento dovrebbero poi aggiungersi, in tempi successivi, altri duecento milioni, ai quali si dovrebbe sommare un ulteriore finanziamento richiesto all'Unione Europea.