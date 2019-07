Letteratura, a Cinzia Leone il premio 'Rapallo'

RAPALLO - Cinzia Leone con il libro "Ti rubo la vita" (Mondadori, 2019) ha vinto la 35esima edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice "Rapallo", promosso dal Comune di Rapallo, con il patrocinio di Regione Liguria. La cerimonia di proclamazione si è svolta ieri sera nel teatro all'aperto di Villa Tigullio, dove il riconoscimento è stato consegnato all'autrice dal sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco.

Le altre due autrici nella terna finalista erano Claudia Durastanti con "La straniera" (La Nave di Teseo, 2019) e Nadia Fusini con "Maria" (Einaudi, 2019). Il presidente del Consiglio comunale di Rapallo, Mentore Campodonico, ha premiato Susanna Tamaro (che a Rapallo aveva esordito e vinto il premio opera prima con il romanzo "Per voce sola"), a cui è stato attribuito il premio speciale della giuria intitolato ad Anna Maria Ortese per il romanzo "Il tuo sguardo illumina il mondo" (Edizioni Solferino, 2018). Il Premio Opera Prima è andato a Cristina Marconi per il romanzo "Città irreale" (Ponte alle Grazie, 2019).