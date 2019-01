Lettera anonima a Mentana, Toti: "Le minacce non intimidiscono l'informazione"

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via Twitter esprime la sua solidarietà al direttore del TgLa7 Enrico Mentana e ai giornalisti di La7 per la lettera anonima di minacce e insulti ricevuta. Con "la certezza che le minacce non intimidiranno chi fa informazione”, recita il tweet.

Mentana ha condiviso sul suo profilo Instagram, infatti, la foto della lettera indirizzata alla redazione che si conclude con "punirvi è un dovere" e "Boia chi molla", accompagnati da una svastica. Ma questo non è bastato a scalfire l’ironia del giornalista che ha scritto in didascalia “Appoggio esterno”.