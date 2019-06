Legge Parchi della Liguria, il governo impugna il provvedimento

GENOVA - Il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, su proposta del ministro per gli affari regionali Erika Stefani, la legge della Regione Liguria per il riordino dei parchi ritenendola in contrasto con la normativa nazionale.

A chiedere l’impugnazione alla Consulta è stato il Ministero dell’Ambiente, guidato dal pentastellato Sergio Costa. E proprio i Cinquestelle avrebbe spinto molto per stoppare la normativa approvata dalla Regione pochi mesi fa, con tanto di braccio di ferro con la componente leghista, che avrebbe invece cercato di difendere il testo uscito da via Fieschi. Anche perché la legge ligure porta la firma di un leghista come l’assessore regionale Stefano Mai.