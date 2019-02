Legend Cars, al debutto la silhouette di Primocanale Motori da 140 cavalli

CASTELLETTO DI BRANDUZZO - 140 cavalli per 500 chili di peso, 0-100 in meno di 5'' e oltre 170 chilometri orari di velocità massima: ecco la carta di identità delle Legend Cars vetture shiluette progettate per garantire il massimo divertimento e prestazioni in pista riducendo al minimo i costi.

Il concetto delle Legends Cars, nasce negli Stati Uniti nel 1992, a cura di veri specialisti della NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), che hanno voluto creare “giocattolo” per adulti mirato all'essenzialità e alla potenza, dotato di un semplice telaio in fibra di vetro e un motore da 140 CV di derivazione motociclistica.

La Legend è una macchina da corsa pensata per permettere a tutti di entrare, in assoluta sicurezza, nel mondo delle corse su pista. In italia esiste da anni un Campionato Italiano basato su otto appuntamenti in alcuni dei più bei circuiti italiani come Varano de' Melegari in provincia di Parma e Adria vicino a Rovigo.

Il cuore pulsante della categoria è il circuito di Castelletto di Branduzzo sede operativa del campionato e punto di incontro per tutti coloro che orbitano nel mondo delle Legend Cars. Domenica 17 febbraio proprio sul circuito pavese si è tenuto il primo raduno della stagione 2019 in vista dell'esordio in campionato il 31 marzo presso il Circuito di Cremona.

In pista in anteprima anche la Legend targata Primocanale Motori, portata in proca dall'editore Maurizio Rossi.