Lazio-Sampdoria 4-0 FINALE

ROMA - Quella contro la Lazio all'Olimpico può essere per la Sampdoria un'occasione davvero importante in vista della corsa europea dopo le sconfitte di Fiorentina (col Sassuolo) e Milan (in casa contro il Benevento). Calcio d'inizio alle 15, arbitra Orsato di Schio.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

45' Niente recupero all'Olimpico. Lazio-Samdporia 4-0

43' E per il capocannoniere del campiuonato arriva la doppietta. Immobile lanciato da Nani si ttrova a tu per tu con Viviano. Il tiro è preciso e si insacca in rete. Lazio-Sampdoria 4-0

40' Terzo gol della Lazio. Milinkovic Savic affonda sulla sinistra, cross in mezzo basso, difesa ferma, Immobile è solo sul secondo palo e appoggia in rete

37' Lazio a un passo dal terzo gol, da un calcio d'angolo la palla termina sui piedi di Caceres che colpisce male e inaspattatamente e non da forza alla conclusione.

34' Cambio per Inzaghi, Felipe Anderson lascia il posto a Nani

32' Quagliarella di corsa prova a creare pericoli sulla fascia, la difesa biancocelesta chiude in rimessa laterale.

28' Caceres in tuffo di testa spedisce a lato di poco

27' Ancora un affondo Milinkovic savic, la difesa della Samp rimedia in angolo

23' Felipe Anderson batte la punizione: alta sopra la traversa

22' Torreira stende Lulic poco prima della lunetta dell'area. Eè giallo per Torreira. punizione pericolosa per la Lazio

21' Ultimo cambio per Giampaolo. Ramirez lascia il posto a Linetty

20' La Samp prova a mettere pressione alla difesa della Lazio, ma Strakosha non vive pericoli

17' Kownacki si libera bene sulla treqaurti dalla marcatura, il suo tiro è centrale facile preda di Stakosha.

15' Zapata dolorante dopo un contrasto. Giampaolo opta per il cambio: il colombiano lascia il posto a Quagliarella

11' Praet pesca bene Zapata, il tiro del colombiano è ribattuto da Radu

8' Zapata affonda sulla destra, il suo tiro a incrociare sul secondo palo termina a lato di poco

8' Prima mossa di Giampaolo per cercare di dare una sferzata alla partita. Kownacki prende il posto di Caprari.

5' Viviano protegge la palla che termina sul fondo ma si allunga in modo scordinato. Resta a terra per qualche secondo, poi si rialza.

3' Milinkovic Savic da fuori area, Viviano respinge in tuffo, poi Immobile da solo a porta spalncata tira fuori, ma l'attcante dela nazionale era in fuorigioco

1' Inizia la ripresa all'Olimpico

Primo tempo

46' Termina il primo tempo all'Olimpico. lazio-Sampdoria 2-0

46' Zapata priova l'affondo in area, sterza per accentrarsi: il suo tiro è murato

45' 1 minuto di recupero

42' Raddoppio Lazio. dal Calcio d'angolo svetta De Vrij che di testa batte ancora Viviano. Disattento Strinic sulla marcatura

41' Marusic tira forte e teso, Viviano in tuffo respinge in angolo

39' Il centrocampo blucerchiato non riesce più a fare filtro. Biancocelesti continamente in attacco

37' Pressing forsennato della Lazio in area di rigore blucerchiata. Felipe Anderson forte di prima intenzione da posizione decentrata: Viviano è reattivo e allontana il pericolo. la palla arriva sui piedi di Immobile che calcia subito: ancora Viviano

34' Samp in difficoltà. Lukaku sulla sinsitra è una scheggia. Dal cross in mezzo leiva prova la conclusione da fuori area, il tiro basso è respinto da Viviano, sulla ribattuta Anderson allontana a pochi passi dalla linea di porta

32' Gol Lazio. Marusic crossa in mezzo, Milinkovic-Savic ruba il tempo a Strinic e in tuffo di testa batte Viviano

27' Praet veloce sulla fascia, il belga è bloccato in calcio d'angolo. Dai suoi sviluppi dell'azione stafilatta dai 25 metri di Barreto, Strakosha si distende e rspinge la sfera.

26' Rapido contropiede per la Samp. il lancio di Ramirez per Caprari è però impreciso

25' Primo ammonito anche per la Samp. Orsato estrae il cartellino giallo per Praet

24' Scontro Leiva-Barreto. Cartellino giallo per il biancoceleste

23' Occasione per Leiva, il suo colpo di testa termibna alto sopra la traversa

22' La formazione di Inzaghi guadagna metri.

21' Felipe Anderson ha spazio sulla destra, cross in mezzo, Lukaku la ciabatta.

20' Ramirez prova a ripartire, Felipe anderson lo blocca con un intervento falloso da dietro

18' Parolo non ce la fa. Primo cambio per Inzaghi. Entra Lukaku

17' Ferrari allontana il pericolo

16' Caprari atterra Felipe Anderson. Punizione per la lazio dal veritice alto dell'area di rigore.

14' Zapata di forza si guadagna un calcio d'angolo

13' Lunga azione manovrata della Samp, Caprari crossa in mezzo all'area, palla lunga inarrivabile per Zapata

9' Caprari fermato sulla trequarti cn le cattive, per Orsato si può giocare. Il blucerchiato protesta.

7' Felipe Anderson prova a imbeccare Immobile, la palla è lunga, Viviano esce facile e fa sua la palla.

5' Immobile stende Strinic, Orsato fischia il fallo per la Sampdoria

3' Ferrrari perde male un pallone su Felipe Anderson, Strinic rimedia

2' Praet lancia subito Zapata, la difesa laziale allontana

1' calcio d'inizio all'Olimpico. La prima palla è della Sampdoria

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore S. Inzaghi

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Berezynski, Ferrari, Andersen, Strinic; Praet, Torreira, Barreto; Ramirez; Caprari, Zapata. Allenatore Giampaolo