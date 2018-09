Lazio-Genoa 2-0 LIVE secondo tempo

GENOVA - Test Lazio per il Genoa di Ballardini. I rossoblù reduci dalla vittoria contro il Bologna al Ferraris della settimana scorsa scendono in campo all'Olimpico contro la formazione allenata da Simone Inzaghi. I biancocelesti dopo l'inizio difficile contro Napoli e Juve hanno ottenuto due vittorie rispettivamente contro Frosinone ed Empoli e sono reduci dal successo in Europa League contro l'Apollon.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

1' Inizia la ripresa all'Olimpico

Primo tempo:

48' termina il primo tempo all'Olimpico: Lazio-Genoa 2-0 in gol Caicedo e Immobile

47' Kouamè si gira e tira, palla centrale facile per Strakosha

45' Tre minuti di recupero. Ammonito Bessa per proteste

43' Hiljemark in area è toccato leggermete da un laziale, lo svedese cade a terra. L'arbitro fa giocare

41' Immobile si accentra e conclude in porta, palla alta

37' Kouamè da posizione defilata prova a soprendere il portiere biancoceleste, la sfera termina a lato del palo

33' Lunga azione offensiva del Genoa, Medeiros prova a trovare la porta, il suo tiro da appena fuori area è alto

29' Azione personale di Medeiros, il portoghese dribbla tre avversari e tira in porta: la conclusione è deviata in calcio d'angolo da Marusic

27' Ballardini cambia le carte in tavola. Spolli già ammonito lascia il campo per Kouamè. Genoa più offensivo per cercare di recuperare il match

25' Visto il grande a Roma in questa domenica, l'arbitro Abisso concede una pausa ai giocatori per permmetergli di rinfrescarsi e dissetarsi.

23' Raddoppio della Lazio: Immobile. Bessa perde un pallone nella sua metò campo: palla a Parolo che verticalizza rapido per Immobile che solo davanti a Marchetti non sbaglia

21' é la volta di Parola, la sua conclusione dei 25 metri si spegne molto alta sopra la travesa. nessun pericolo per marchetti

19' Romulo conmclude dalla distanza, palla miolto alta sopra la traversa

17' Ancora Piatek scompiglia paura nella difesa laziale. Il polacco si fa trovare sempre pronto.

14' Piatek si gira abilmente e conclude in porta: il tiro però è lento e centrale

13' Romulo prova la riperatenza in contropiede, ma dopo 60 metri palla al piede si trasciona la sfera sul fondo

12' la punizione della Lazio non produce effetto, palla deviata in angolo. Sugli sviluppo dello stesso Parolo colpisce di testa ma non inquadra la porta

11' Spintone di Spolli su Immobile: calcio di punizione dal limite dell'area per la lazio e giallo per il centrale argentino.

7' Lazio in vantaggio. Sponda di testa di Marusic, in mezzo all'area Caicedo lasciato colpoveolmente solo in tuffo di testa insacca in rete. Partita in salita per il Grifone.

2' Criscito ferma in modo falloso Marusic poco prima del vertice alto dell'area di rigore sulla destra. dalla punizone seguente Wallace salta più in alto di tutti ma non inquadra la porta.

1' partiti all'Olimpico. La prima palla è del Genoa

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Infaghi S.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Gunter, Hiljemark, Romulo, Bessa, Criscito; Medeiros, Piatek. Allenatore Balalrdini