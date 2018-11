Lavori in corso, Sopraelevata e Metro al centro della manutenzione di Tursi

GENOVA - Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Sopraelevata, previsti nel piano triennale di opere pubbliche. Nonostante la giornata feriale, gli operai sono al lavoro da ieri - all'altezza di corso Quadrio - per evitare la caduta di calcinacci nelle strade sottostanti la Aldo Moro.

Viste le abbondanti piogge che hanno bersagliato la Liguria in queste settimane, Tursi ha voluto anticipare i tempi, senza penalizzare la viabilità cittadina. Interventi manutentivi necessari, al pari di quelli che verranno attuati in metropolitana.

Amt informa che il servizio notturno sulla tratta Brin-Dinegro, a partire dalle 22 di mercoledì 14 novembre fino alle 5 di giovedì 15 novembre, verrà sospeso. In questa frazione oraria sarà disponibile un servizio bus gratuito.

Il collegamento sarà in servizio da Brin a via Fanti d’Italia, transitando per via Borzoli, ogni 15 minuti dalle ore 22.00 alle ore 00.30 e ogni 45 minuti dalle ore 00.30 alle ore 5.00.