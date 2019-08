Lavori finiti, la mareggiata è un ricordo: riaperta a doppio senso la strada per Portofino

PORTOFINO - È stata riaperta a doppio senso di marcia ieri mercoledì 14 agosto la strada provinciale che collega Santa Margherita Ligure a Portofino. Ad annunciarlo è l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone. La strada è andata completamente distrutta dalla devastante mareggiata di fine ottobre.

Immediati sono iniziati i lavori di ripristino che hanno permesso ad aprile di avere una corsia libera. Ora anche la seconda è stata aperta al traffico. “Sono contento di potervi dimostrare, una volta di più, quanto sia grande il nostro impegno in tutto quello che facciamo ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi - ha commentato su Facebook l’assessore Giampedrone -. Anche e soprattutto quando le sfide sembrano impossibili da vincere come questa. Grazie ai Sindaci Donadoni e Viacava di Comune di Santa Margherita Ligure e Comune di Portofino per la loro incredibile abnegazione e tenacia. Grazie al consigliere Franco Senarega e ai suoi tecnici di città metropolitana” ha concluso Giampedrone.