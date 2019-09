Lascia il cane sotto il sole, proprietaria denunciata per abbandono

SANTA MARGHERITA LIGURE - La Polizia Locale di Santa Margherita Ligure ha denunciato per abbandono di animali una donna svizzera che aveva lasciato chiuso per circa un'ora e mezza nell'auto sotto al sole il proprio cane.

I fatti si riferiscono al 17 settembre scorso quando gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto insieme ai vigili del fuoco che hanno misurato la temperatura all'interno del mezzo: 50 gradi. I pompieri stavano per forzare la portiera dell'auto quando è arrivata la donna che ha liberato il cane. Ora per la donna è arrivata la notifica della denuncia.

(Foto d'archivio)