La Spezia, il nuovo questore arriva dal Piemonte: è Silvia Burdese

LA SPEZIA - Arriva dal Piemonte il nuovo questore della Spezia: Silvia Burdese succede a Francesco Di Ruberto alla guida dei circa 500 uomini suddivisi tra le diverse specialità nel territorio spezzino. Originaria di Cuneo, Burdese da fine 2003 è stata capo di gabinetto della questura di Torino e si è occupata dell'elaborazione dei dispositivi di ordine e sicurezza in eventi di rilievo come giochi olimpici e vertici internazionali.

"Andremo ad approfondire il controllo del territorio, per intercettare le esigenze di sicurezza della comunità in una terra che già conosco da turista. Tutti dovranno sentire che la polizia è al loro servizio" ha detto oggi nella conferenza stampa di presentazione. Tra gli obiettivi, anche la promozione della cultura della legalità nelle scuole. Tra i primi impegni, la gestione della sicurezza in occasione del Palio del Golfo, la manifestazione più importante alla Spezia che si svolgerà questo fine settimana