La Resistenza è giovane con la musica di Mike fC. Boom per "Fermâ o tenpo"

CAMPOMORONE - La sua sensibilità, unita a un talento non comune, sono ormai note non solo nel panorama della musica dialettale.

Michele Ferroni in arte Mike fC, conosciuto anche come Mike from Campo, con un omaggio al proprio comune di origine e residente quale Campomorone, nelle ore che conducono alle commemorazioni del 25 aprile, regala una perla che tocca al cuore.

E' il lancio in rete attraverso il proprio canale del testo: "Fermâ o tenpo". Una storia legata al secondo conflitto bellico e canzone vincitrice dell'ultimo Festival della Canzone ligure di Albenga.

Mike fC (foto Angelo Lavizzari), nato come rapper, tocca al cuore e dimostra che la Resistenza non è materia soltanto per nostalgici o storici. Lo fa grazie a uno stile elegante e di sostanza raccontando in pochi minuto vicende vissute da milioni di famiglie non solo nell'entroterra di Genova.

Sarà possibile ascoltarlo in diretta venerdì 4 maggio alle 21, all'interno di Liguria Ancheu, quando Mike fC sarà l'ospite della serata. Intanto, già on line con migliaia di visualizzazioni.