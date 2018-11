La Regione attacca l'inchiesta tv: "Non avevamo nessuna competenza su ponte Morandi"

GENOVA - "Nessuno specifico allarme circa la sicurezza statica del ponte Morandi è mai arrivato agli uffici di Regione Liguria o del Comune di Genova dal Ministero delle Infrastrutture, competente per i controlli sulle concessioni governative, o da Società Autostrade che è concessionaria e responsabile".

Lo ribadisce la Regione Liguria oggi pomeriggio in una nota dopo la puntata di Report andata in onda ieri sera su Rai 3.

"Stupisce come mai la trasmissione Report non abbia sottolineato che a fare l'interrogazione del 2017 in Consiglio regionale sulla sicurezza del ponte sia stata proprio Raffaella Paita, ex assessore regionale ligure alle Infrastrutture, che, oltre a ben sapere l'assenza di competenze in materia dell'Ente, avrebbe potuto interrogare l'allora ministro alle infrastrutture del suo stesso partito Graziano Delrio - continua la nota -. La ricostruzione che emerge dal servizio andato in onda ieri sera appare perciò tendenziosa e non attinente alla realtà. Le concessioni autostradali hanno quali soggetti unici interessati il Governo (concedente) e la società concessionaria. Nessun ruolo viene svolto dagli enti locali territoriali".