La maratona di nuoto Sestri Levante-Portofino è tornata con Stochino protagonista

GENOVA - Dopo 42 anni e’ tornata in Liguria la maratona di nuoto lunga 7 miglia da Sestri Levante a Portofino. L’ha percorsa il campione delle Fiamme Oro-Nuotatori Genovesi Edoardo Stochino affiancato da 4 giovani atleti Laura Adorni, Jacopo Gallo, Tommaso Negrello, Sofia Oliveri.

L’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo ha sottolineato che è stato fatto di tutto per riaccendere i riflettori su questa manifestazione dopo quanto accaduto con i problemi portati dalla mareggiata dell’ottobre scorso: “E’ il simbolo di un golfo unito in tutti i modi dopo un anno non facile e una ferita ora rimarginata con tanti sacrifici. Ci vuole forza, tenacia e costanza per attraversare questa porzione di mare, lo stesso per rimettere le cose a posto come hanno fatto i portofinesi e la gente di questo golfo. Per questo quando Stochino mi ha presentato il progetto l’ho sostenuto con forza”.