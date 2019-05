La Liguria ospite d'onore al forum economico di San Pietroburgo

GENOVA - Dal 5 all’8 giugno la Liguria e Genova saranno ospiti d’onore allo Spief 2019, il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il più importante summit economico dei mercati asiatici, dell’est, extra europei ed emergenti, dedicato quest’anno alla ‘Creazione di un’agenda per lo sviluppo sostenibile’.

Obiettivo della missione congiunta, rafforzare i legami con la Russia e attivare contatti e incontri b2b ai massimi livelli dell’economia internazionale, in un contesto che vedrà presenti capi di Stato, ministri e capi di Governo, oltre a 300 relatori scelti fra i massimi esperti internazionali, e al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Insieme a Regione e Comune di Genova al Forum saranno presenti i vertici di Liguria International, dell’Agenzia In Liguria, della Camera di Commercio, di Confindustria Genova e Liguria insieme alle aziende Abb e Ansaldo Energia, rappresentanti dell’Università di Genova e il Teatro Carlo Felice.

“Il Forum di San Pietroburgo – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - è un evento unico nel mondo dell’economia e del business. Il fatto di essere presenti come ospiti d’onore è un’importante opportunità per dare un ulteriore impulso nelle relazioni tra Liguria e Russia, già salde grazie alla missione del 2016 e al seminario Italia Russia, che si svolge da tre anni a Palazzo San Giorgio sui temi dell’economia, dell’innovazione tecnologica e industriale e dello sviluppo di infrastrutture turistiche. La missione a San Pietroburgo sarà quindi un ulteriore momento di confronto importante per tracciare i futuri sviluppi di una collaborazione strategica per la nostra regione: l’obiettivo è aprire nuove prospettive per futuri investimenti legati alle nostre esportazioni, all’industria, alla ricerca e sviluppo del nostro territorio”.