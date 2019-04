La Liguria festeggia il 25 aprile, 74 anni fa la Liberazione dai nazi-fascisti

GENOVA - Settantaquattro anni fa la Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo. Genova e la Liguria intera ricordano oggi come ogni anno quella data storica per il Paese. Numerose manifestazioni da Ventimiglia a Sarzana.

Le celebrazioni si aprono alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno con la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste e, alle 8.45, al campo dei Caduti Partigiani dove verrà celebrata una Santa Messa in suffragio. Le commemorazioni proseguiranno alle 10 con un raduno in piazza della Vittoria da dove, un quarto d’ora dopo, un corteo accompagnato da esecuzioni della Filarmonica Sestrese partirà per fare una sosta alle 10.30 in prossimità del ponte Monumentale dove verranno deposte corone al sacrario dei caduti partigiani e sarà possibile ascoltare le letture della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche. Il corteo arriverà poi in largo Pertini per deporre altre corone e infine raggiungerà piazza Matteotti dove, alle 11.15, il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti porteranno i loro saluti. L’orazione commemorativa sarà tenuta da Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Cerimonie e cortei anche alla Spezia. Al piazzale del Marinaio alleo ore 9 nell'ambito della Festa della Liberazione, deposizione delle corone di fiori al Monumento Caduti, alla Lapide ai Caduti della Colonna 'Giustizia e Libertà' (via Santorre di Santarosa), alla lapide Palazzo degli studi (P. Verdi) e al Monumento della Resistenza (Giardini Pubblici).

A Sanremo formazione del corteo in piazza Colombo con la partecipazione del Corpo Bandistico ‘Città di Sanremo’. A seguire sfilata in via Matteotti, corso Mombello con deposizione delle corone al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.

A Savona cerimonia in ricordo al cimitero di Zinola con deposizione della corona di alloro al Sacrario dei Caduti della Resistenza. Lettura a cura di Maria Bolla Cesarini Presidente dell'ANED della lirica di Liana Millu, deportata ad Auschwitz. Poi la S.Messa sarà celebrata dal Vescovo della diocesi Savona–Noli, Mons. Calogero Marino. Alle ore 11,30 in piazza Mameli deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.