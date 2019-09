La Liguria affronta l'allerta meteo: le disposizioni e i divieti di alcuni comuni

GENOVA - In tutta la Liguria si sta affrontando l'allerta meteo: dalle 9 è scattata l'allerta arancione nel centro e nel levante della regione, mentre nel ponente prosegue l'allerta gialla. Alcuni comuni hanno preso delle precauzioni viste le previsioni.

A Genova il Coc ha disposto che resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione l’ascensore del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, resta chiuso. Chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi.Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

A Santa Margherita parchi, giardini, cimiteri, impianti sportivi, resteranno chiusi fino a cessata allerta. Gli eventi pubblici in programma domani non si terranno. Per il maltempo a Chiavari si è dovuto annullare il "Chiavari in Cosplay," un evento che era iniziato venerdì, ma che per precauzione il comune ha deciso di annullare.

A Recco sono state interdette tutte le attività presso le seguenti strutture: Biblioteca comunale di via Ippolito D’Aste, palestra pubblica di via Vastato e locali attigui in uso alla Filarmonica “G.Rossini”, palestra pubblica di via Marconi c/o Liceo, palestra judo Piazzale Olimpia, Cimiteri comunali, al di fuori delle attività di inumazione/tumulazione già programmate, Centri anziani di via del Parco e di Polanesi, Bocciofila di via Roma, Campo sportivo di san Rocco, Campo da rugby in via Doria, Associazione combattenti c/o via Milano, Campi da Tennis di Piazzale Olimpia, Piscina Comunale di Punta Sant’Anna; interdette le manifestazioni ludiche e/o sportive che si svolgono all’aperto o in aree private che comunque prevedano un considerevole afflusso di persone; vietata ogni attività nautica ed è fatto divieto delle attività di balneazione; vietato l’accesso agli arenili, moli e scogliere; è fatto obbligo ai concessionari di mettere in sicurezza natanti, beni ed altro al fine di impedire il verificarsi di danni a cose e/o persone.

La partita Savona – Fezzanese, gara valevole per la 4ª giornata del Campionato di Serie D, causa allerta arancione è stata rinviata a data da destinarsi.