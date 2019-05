La crisi delle api non ferma gli apicoltori, ecco la settimana del miele

GENOVA - Una crisi di produzione da record, almeno per la Liguria. Tuttavia, non si ferma l'entusiasmo dei produttori di miele che in queste giornate stanno organizzando eventi nel cuore di Genova per sensibilizzare consumatori e cittadini sulla valenza ambientale delle api.

Regia dell'operazione è l'associazione Alpa MIele che ha stilato un elenco di iniziative in programma fino al prossimo 26 maggio: "Obiettivo, mettere al centro dell'attenzione il nostro mondo. Oltre l'economia, c'è l'ambiente" spiega la presidente Laura Capini.

Informazioni e dettagli sul sito alpamiele.it.