La cena del volontariato: tutte le associazioni in campo per la Gigi Ghirotti

SANT'OLCESE - Tutte le associazioni del territorio in campo per aiutare la onlus Gigi Ghirotti, guidata dal professor Franco Henriquet attraverso una serata di gastronomia e musica.

Il copione si ripete con successo da otto anni, a Manesseno di Sant'Olcese, e ieri sera si è vissuta l'edizione 2018 con grande entusiasmo e decine di protagonisti di differenti generazioni. Tra gli ospiti anche il sindaco metropolitano, Marco Bucci: "Una grande testimonianza di vitalità paesana".

Le immagini più belle dell'evento, con la voce dei volontari saranno oggetto della trasmsisione Viaggio in Liguria, in onda mercoledì sera alle 21 su Primocanale. Sarà quella l'occasione per la donazione in diretta dell'assegno, con la somma ricavata dall'iniziativa, che passerà dalle mani del sindaco Armando Sanna a quelle del professor Franco Henriquet.

Proprio quest'ultimo non si stanca di rinnovare il proprio appello: "Confidiamo ancora che Asl accolga il nostro desiderio finalizzato ad avere più spazi nella struttura di Bolzaneto, un qualcosa di vitale per aiutare la cittadinanza".