L'Università di Genova "on the Moon": una serie di eventi per ricordare la prima volta sulla Luna

GENOVA - Il 20 luglio 1969 l’uomo mise per la prima volta piede sulla Luna; quest’anno ricorrono quindi 50 anni da questo evento epocale. Non solo: nel 2019 ricorrono anche i 100 anni dell’Unione Astronomica Internazionale. Per celebrare queste ricorrenze l'università di Genova ha deciso di organizzare una serie di eventi aperti alla cittadinanza, quasi tutti all'interno dell'aula Magna di via Balbi 5. Tanti gli appuntamenti che introdurranno anche il Festival dello Spazio di Busalla e che vedranno interventi di studenti, relatori di grande rilievo da altri atenei e professori dell'università di Genova.

IL PROGRAMMA GIOVEDÌ 18 LUGLIO -17:00-18:00 Seminario Michele Piana (DIMA) “Space Weather e impatto su missioni future” -18:00-19:00 Poster session preparata dagli studenti dell’Università di Genova -20:30 Corti tra Luna e Spazio, una rassegna di cortometraggi ed incontri. Tra i partecipanti alla serata Marco Pellegrino, autore di Moths to Flame, fresco vincitore del Nastro d’Argento 2019 per il Miglior Cortometraggio di fiction e Rino Alaimo, regista del film d’animazione The Boy and the Moon - Alliance Française. VENERDÌ 19 LUGLIO -17:00-18:00 Luigi Folco (Università di Pisa) “Dalla Luna all’Antartide, meteoriti lunari tra i ghiacci” -18:00-19:00 Poster session preparata dagli studenti dell’Università di Genova SABATO 20 LUGLIO -15:30-16:30 Seminario di Paolo Attivissimo (Il disinformatico, CICAP) “Complotti lunari: siamo davvero andati sulla Luna?” -16:30-17:00 Premiazione dei vincitori del concorso per le scuole liguri -17:00-18:00 Intervento di Alessandro Bellagamba “Tra scienza e fantascienza… sul grande schermo” -18:15: la diretta Web TV del lancio di Luca Parmitano astronauta della 60° Expedition verso la Stazione Spaziale Internazionale; -21:30: “La notte della Luna”, un dibattito scientifico con interventi della dottoressa Patrizia Caraveo (INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica, Milano) “Conquistati dalla Luna”, dell'ingegnere Franco Malerba, ex astronauta “Esperienze dell’uomo nello spazio: il primo astronauta italiano” e del professor Marco Pallavicini (DIFI) “La missione Chang’e 5 e l’uomo nuovamente sulla Luna: coinvolgimento italiano”;